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Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Fatma'dan iyi haber

Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Fatma'dan iyi haber
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam kaybolan 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya, jandarma ve emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya, jandarma tarafından bulunarak Ailesine teslim edildi.

Manavgat'ta dün saat 18.00 sıralarında çalıştığı işlerinden ayrılan, Ulukapı Mahallesi'ndeki ikametine gelmemesi üzerine annesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya'nın bulunabilmesi için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu tarafından çalışma başlatıldı.

JASAT ve Emniyet birileriyle koordineli çalışmanın yanında sosyal medya ve basın yayın organlarının desteği, Pars, Bilge ve Dedektif programlarından faydalanılarak kayıp kız bulunarak ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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