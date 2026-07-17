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Kamyonun çarptığı Fiat Tofaş hurdaya döndü: Camdan dışarı atlayan sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu

Kamyonun çarptığı Fiat Tofaş hurdaya döndü: Camdan dışarı atlayan sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile çarptı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü camdan atlayarak hafif yaralı kurtuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon, emniyet şeridinde duran otomobile çarptı. Kazada sürücü camdan atlayıp canını kurtardı.

Kaza, D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ş.'nin kullandığı 07 BPC 817 plakalı kamyon, Side sınırlarında arızalandığı için emniyet şeridinde duran Orkun Ç. idaresindeki 07 BBN 428 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobilin sağ camından atlayan sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Öte yandan kamyonun kazada sadece yan kısmında hafif bir göçme olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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