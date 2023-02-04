Manavgat'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Sarılar Mahallesi Çağlayan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Groessel M., idaresindeki 07 ATD 158 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin S'nin kullandığı 07 BDU 681 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü kazayı başındaki kask sayesinde ucuz atlattı. Hüseyin S., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin S.'nin motosikletini iki hafta önce aldığı ve üzerindeki ambalajının bile sökülmediği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Manavgat'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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