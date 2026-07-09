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Devrilen beton mikserinin sürücüsü hafif yaralandı

Devrilen beton mikserinin sürücüsü hafif yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde beton mikserinin virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat Oymapınar yolu Bucakşeyhler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selman A'nın kullandığı 06 EGC 523 plakalı beton mikserinin virajı alamayarak devrildi.

Devrilen araçtan kendi imkanları ile çıkan araç sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hafif yaralandığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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