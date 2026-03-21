Manavgat'ta jandarmadan deniz ve ırmakta bayram mesaisi

Manavgat'ta bayram süresince artan yoğunluk nedeniyle Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için deniz ve ırmaklarda devriye ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Manavgat'ta Jandarma ekipleri, bayram süresince denizde de görev başında. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Asayiş Botu tarafından sorumluluk sahasında devriye faaliyetleri aralıksız sürdürüldü. Devriye çerçevesinde bölgede bulunan balıkçı tekneleri ve tur teknelerine yanaşan ekipler, vatandaşların bayramını kutlayarak deniz emniyeti ve genel güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulundu. Bayramda da görevini sürdüren Jandarma ekiplerinin bu anlamlı ziyareti, denizde bulunan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan denetim ve bilgilendirme faaliyetleriyle bölgede huzur ve güven ortamının devamı sağlandı. - ANTALYA

