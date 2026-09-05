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Manavgat'ta Gümrük Kaçağı Operasyon: 3 Milyon 950 Bin Liralık Ürün Ele Geçirildi

Manavgat'ta Gümrük Kaçağı Operasyon: 3 Milyon 950 Bin Liralık Ürün Ele Geçirildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 950 bin lira olan gümrük kaçağı lüks ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 950 bin lira olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen depoda arama yaptı.

Aramada, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 950 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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