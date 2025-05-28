Maltepe'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

Maltepe'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Maltepe'de iki sürücü arasında 'yol verme' sebebiyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bir sürücü, diğerinin aracının önünü keserek yumrukladı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Maltepe'de bir sürücü, trafikte tartıştığı kişinin önünü keserek aracını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe'de gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri diğer aracı bir süre takip etti. Daha sonra aracın önünü kesen saldırgan, arabasından hızla inerek karşı tarafın arabasını yumrukladı. O anlar saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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