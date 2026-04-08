Maltepe'de hafif ticari araç, servis minibüsüne arkadan çarptı: 1 yaralı

Maltepe'de hafif ticari araç, yol kenarında duraklama yapan servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada ticari aracın şoförü sıkışarak yaralandı.

Olay, saat 06.45 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içi çilek kasası yüklü 34 GC 8095 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yağışla birlikte kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında duraklama yapan 34 LCH 662 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari aracın şoförü araç içinde sıkışarak yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralıya olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza esnasında D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluşurken, kazanın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

