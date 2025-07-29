Maltepe'de Servis Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 8 Yaralı

Maltepe'de Servis Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 8 Yaralı
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Maltepe'de saat 06.00 sularında gerçekleşen kazada, 34 LCB 031 plakalı servis otobüsü şoförünün fenalaşması sonucu şarampole yuvarlandı. Olayda 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de servis otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LCB 031 plakalı Setra marka servis otobüsü, seyir halindeyken iddiaya göre şoförünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Servisin havalimanına işçi götürdüğü öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Meydana gelen kazada otobüste bulunan şoför dahil 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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