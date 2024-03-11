Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de seçim bayrağı asılan elektrik kablosu düştü, lüks araç yandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Maltepe'de seçim bayrağı asıldığı için koptuğu iddia edilen elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

Maltepe'de seçim bayrağı asılan elektrik kablosu düştü, lüks araç yandı

İSTANBUL - Maltepe'de seçim bayrağı asıldığı için koptuğu iddia edilen elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Asılan seçim bayrakları nedeniyle koptuğu iddia edilen elektik kablosu paniğe neden oldu. Kıvılcımlar etrafa sıçrarken elektrik kablosu ise park halindeki lüks aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve tedbir amaçlı polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maltepe 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Samed Esen kimdir? Memleket Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Samed Esen kaç yaşında, nereli? Belgin Çiçeksever kimdir? Zafer Partisi İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Belgin Çiçeksever kaç yaşında, nereli? Ömer Özdoğan kimdir? Memleket Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Ömer Özdoğan kaç yaşında, nereli? Eyüp Tunç kimdir? Zafer Partisi İzmir-Bayraklı Belediye Başkan adayı Eyüp Tunç kaç yaşında, nereli? Esra Gündoğar Murat kimdir? Memleket Partisi Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Esra Gündoğar Murat kaç yaşında, nereli? Serkan Kantaş kimdir? Memleket Partisi Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı Serkan Kantaş kaç yaşında, nereli? Erdinç Tahtacı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Aliağa Belediye Başkan adayı Erdinç Tahtacı kaç yaşında, nereli? Melih Sağlambaşoğlu kimdir? Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu kaç yaşında, nereli? Veli Özçelik kimdir? Memleket Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Veli Özçelik kaç yaşında, nereli? Mustafa Akgedik kimdir? AK Parti Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik kaç yaşında, nereli? Uğur Çam kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Uğur Çam kaç yaşında, nereli? Handan Türkoğlu kimdir? Memleket Partisi Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Handan Türkoğlu kaç yaşında, nereli? Umut Orbey kimdir? Memleket Partisi Ankara Bala Belediye Başkan Adayı Umut Orbey kaç yaşında, nereli? Halil Nacar kimdir? AK Parti Adana- Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar kaç yaşında, nereli? Aynur Arslaner kimdir? Memleket Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Aynur Arslaner kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title