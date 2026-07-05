Maltepe'de korkutan yangın: Restoran kullanılamaz hale geldi

Maltepe'de ormanlık alan içerisinde bulunan 2 katlı restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yanan restoran kullanılamaz hale geldi.

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gold Country piknik alanı içerisinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 2 katlı binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışamaları sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının içinde bulunduğu ormanlık alana sirayet etmemesi ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ederken, alevlere teslim olan restoran kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı