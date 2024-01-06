Maltepe'de motosiklet kazası: 1 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de D-100 Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsünün ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Olay 04.00 sıralarında D-100 Karayolu Gülsuyu mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Hakkı Sönmez idaresindeki 34 HDG 115 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Hüseyin Hakkı Sönmez ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekiplerinin D-100 Karayolu'nda yaptığı temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.