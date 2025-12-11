Haberler

Maltepe'de kargo çalışanı araç içerisinde ölü bulundu

Maltepe'de kargo çalışanı araç içerisinde ölü bulundu
Güncelleme:
Maltepe'de işe gitmek üzere bindiği araçta 70 yaşındaki bir kargo çalışanı ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Maltepe'de bir kargo çalışanı işe gitmek için bindiği araç içerisinde ölü bulundu.
  • Ölüm nedeni henüz belli olmayan çalışanın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
  • Olay saat 09.30 sıralarında Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi üzerindeki bir otoparkta meydana geldi.

Maltepe'de bir kargo çalışanı işe gitmek için bindiği araç içerisinde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz belli olmayan çalışanın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay saat 09.30 sıralarında Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Sabah işe gitmek için araca gelen ve şoför koltuğuna oturan N.C'i (70) hareketsiz görenler durumu sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahısın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından ölen şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOAH HASTASIYDI

Mahalle sakinlerinden Azmi Kahraman, araç içerisinde bir kişinin ölü bulunduğunu ifade ederek, "Yoğun bir kalabalık gördük. Öğrendik ki kargo çalışanı bir kişi araç içerisinde hayatını kaybetmiş. Sanırım sabah işine gidecekti. KOAH hastası olduğu söyleniyor. Yalnız yaşıyormuş bir kızı varmış. Tanıdık biri değilmiş, bu civarda bir yere yeni taşınmış. Arabanın içerisinde kendiliğinden ölmüş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
