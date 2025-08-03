Maltepe'de Karavan Parkı Sakinlerine Zabıta Baskısı

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Maltepe sahilindeki İSPARK karavan parkında, düzenli kira ödemelerine rağmen İBB zabıtaları park sakinlerine baskı yaptı. Olay esnasında zabıta ekipleri eşyaları kırıp dökmekle suçlandı ve çatışma anları cep telefonuyla kaydedildi.

Maltepe'de düzenli olarak kira ödemelerine rağmen karavan parkı sakinleri İBB zabıtaları tarafından baskıya maruz kaldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 21.00 sıralarında Maltepe sahilinde İSPARK karavan parkında meydana geldi. İddiaya göre İBB zabıtaları kiralarını ödemelerine rağmen karavan parkı sakinleri ile karşı karşıya geldi. Zabıtalar park sakinlerinin eşyalarını kırıp döktü ve park sakinleri ile tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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