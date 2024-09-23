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Maltepe'de Husumetli Taraflar Arasında Silahlı Saldırı

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Maltepe'de bir şahıs, husumetli olduğu kişinin bulunduğu otomobile ateş açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sonrası araçtaki kişiler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Maltepe'de araç içindeki husumetlisine kurşun yağdırdı: O anlar kamerada

Maltepe'de silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de bir şahıs içerisinde husumetli olduğu kişinin bulunduğu otomobile ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs husumetli olduğu kişilerin içerisinde bulunduğu park halindeki otomobile ateş açtı. Saldırı sonrası araç içindekiler otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırgan ise olay yerine geldiği araca binerek gözden kayboldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken saldırı ve vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de Husumetli Taraflar Arasında Silahlı Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Maltepe Suç

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