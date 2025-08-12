Maltepe'de Havai Fişek Yangına Neden Oldu

Maltepe'de Havai Fişek Yangına Neden Oldu
Maltepe'de ormanlık alana yakın bir bölgede atılan havai fişek, otluk alanda yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak kimliği belirsiz bir şahıs gözaltına alındı.

Maltepe'de ormanlık alana yakın bir noktada atılan havai fişek otluk alanda yangına neden oldu. Geniş bir alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi üzerinde ormana yakın bir bölgede bulunan otluk alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahsın yasak olmasına rağmen attığı havai fişek, otluk alanın farklı yerlerine düşerek yangın çıkardı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerinden uzaklaşan şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Ömer Aksu, "Yaklaşık bir saat önce havai fişekle buraya birisi geldi. Kendisine yakmamasını söyledik. Kendisi bizi dinlemedi yaktı. Daha sonra uzaklaştı. Sanırım yanındaki kadın için yakmış. Daha önce de burayı yaktı. Evler var. Kendisi polis ekiplerince yakalanmış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
