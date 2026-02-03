Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 4 çocuk gözaltına alındı

Maltepe'de yaşları 18'den küçük olan bir grup gencin arkadaşlarını aralarına alarak 'el öptürmeye' çalıştığı; ardından tokat atarak hakaret ettiği anlar sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Olayın şüphelileri suça sürüklenen çocuklar B.D., U.E., Y.Y. ve B.U. gözaltına alındı.

Olay, önceki gün gündüz saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. İddialara göre bir grup genç, yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle M.P.'yi 'sözlü uyarı' için aralarına aldı. Bu esnada el öptürmeye çalışan ve o anları kayıt altına alan gençler; M.P.'ye bir anda tokat atıp hakaretler savurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülen büyük tepkiye neden olurken, Yaşı 18'den küçük olan ve suça sürüklenen çocuklar B.D., U.E., Y.Y. ve B.U. "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" ve "Tehdit" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL