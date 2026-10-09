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Maltepe'de enkaz altında kalan Hüseyin Özkurt 22 saat sonra ölü bulundu

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Maltepe'de enkaz altında kalan Hüseyin Özkurt 22 saat sonra ölü bulundu
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Maltepe'de 3 katında çökme meydana gelen 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 22 saat sonra 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Özkurt'un cansız bedeni ambulans ekiplerine teslim edildi, o anlar havadan görüntülendi.

Maltepe'de 3 katında çökme meydana gelen 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 22 saat sonra 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Özkurt'un cansız bedeninin enkazdan çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildiği anlar havadan görüntülendi.

22 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cansız bedenine 22 saat sonra ulaşıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu enkazdan çıkarılan Özkurt'un cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ekiplerine teslim edildi. O anlar havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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