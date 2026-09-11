Maltepe’de çıkan kavgada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.’yı öldürüp, avukat Emir Ali S.’yi ise yaralayan saldıgan Mehmet T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Maltepe’de çıkan kavgada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.’yı öldürüp, avukat Emir Ali S.’yi ise yaralayan saldıgan Mehmet T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Maltepe'de çıkan kavgada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı öldürüp, avukat Emir Ali S.'yi ise yaralayan saldıgan Mehmet T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı