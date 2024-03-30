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Malezya'da "Allah" yazılı çorap satan markete molotoflu saldırı

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Malezya'da üzerinde "Allah" yazılı çorap satan bir markete molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi.

Malezya'nın Pahang eyaletinin doğusundaki Kuantan bölgesindeki KK Supermart şubesine satılan "Allah" yazılı çorapların fotoğraflarının sosyal medyada yayılması büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafların öfkeye neden olmasının ardından markete molotof kokteyli ile saldırı gerçekleştirildi.

ZİNCİR MARKETTEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Kuantan Polis Şefi Wan Mohamad Zahari Wan Busu, saldırgan ya da saldırganların henüz tespit edilemediğini ifade ederek bölgede geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Ülkenin ikinci büyük mini market zinciri olan KK Supermart, özür dileyerek konuyu ciddiye aldıklarını ve satışı durdurmak için harekete geçtiklerini açıkladı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE SÜPERMARKETE PETROL BOMBASI ATILMIŞTI

Öte yandan, salı günü de Perak eyaletindeki bir KK Supermart marketine petrol bombası atılmıştı. Malezya'da Allah yazan çorapların satışa çıkarılmasının ardından KK Supermart sahibi Chai Kee Kan ve yöneticisi olan eşi Loh Siew Mui, 'başkalarının dini duygularını incitmekle' suçlanmıştı. Çift haklarındaki suçlamaları reddetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malezya Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Tutankamon Hoca:

Hangi market bende sipariş vereyim

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Muratsa:

market ismi CEHENNEM.

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Cemal Zenginyurt:

Bugun coraba yazdiran yarin baska camarsirlara yazar. hassasiyetlerle oynanmamali. Sonucuna katlanmak zorundasiniz.

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VATANDAŞ:

Helal olsun... O kişiye eli kolu dert görmesin... İslama saygı duymak zorundasınız yoksa bir yiğit çıkar saygıyı öğretir...

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