Malatya'daki orman yangınına havada müdahale

Malatya'nın Pütürge ilçesi kırsalında çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları karadan ve havadan yoğun şekilde sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Pütürge ilçesi Örmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına helikopterle havadan da müdahale sağlanırken, ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ettiği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı