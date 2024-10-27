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Malatya'nın Darende İlçesinde İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'nın Darende İlçesinde İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kazada bir ticari araç traktörle çarpışırken, ikinci kazada bir araç kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi, soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşanan iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Darende ilçesine bağlı Sandıkkaya Mahallesi'nde yaşanan kazada ticari bir araçla traktör çarpıştı. Darende istikametine ilerleyen 44 HB 400 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan 44 DZ 376 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada ticari aracın sürücüsü ile traktör sürücüsü Mustafa Enes A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi yaparken, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

D300 Karayolunda tek taraflı kaza

İlçede yaşanan bir diğer kaza ise D300 Karayolu üzerinde Tiryandafil Otel önünde gerçekleşti. İlker K.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak tek taraflı kazaya neden oldu. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Olay yerinde herhangi bir sıkışma yaşanmazken, güvenlik birimleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Her iki kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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