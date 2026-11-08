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Malatya Kuzey Çevre Yolu'nda otobüs ve kamyonet çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Malatya'da Kuzey Çevre Yolu Akçadağ Yağmurlu mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı ve kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Akçadağ Yağmurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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