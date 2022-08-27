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Malatya haberi: Malatya'da 13 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Malatya haberi: Malatya'da 13 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 13 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 13 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bur çerçevede Malatya -Elazığ karayolu Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada 3 paket halinde toplam 13 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak; E. G. ve U. G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Malatya 3. Sayfa Haberler

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