Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haber... Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya haber... Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya gelişmesine göre Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Olay, Kiltepe Mahallesi Tamir Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.T. (30) aralarında ailevi bir konu nedeniyle husumet bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan V.S.'ye tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan V.S. yaralanırken, şüpheli H.T. ile olaya karışığı değerlendirilen F.Ş. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title