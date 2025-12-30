Malatya'da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Malatya'da emniyet müdürlüğü tarafından vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen başta konut dolandırıcılığı olmak üzere sahte para ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Emniyet ekipleri, özellikle dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile derhal iletişime geçilmesi konusunda vatandaşları uyardı. - MALATYA