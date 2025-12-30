Haberler

Malatya'da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Malatya'da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Güncelleme:
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık vakalarının önlenmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yaparak vatandaşları telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı bilgilendirdi.

Malatya'da emniyet müdürlüğü tarafından vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen başta konut dolandırıcılığı olmak üzere sahte para ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Emniyet ekipleri, özellikle dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile derhal iletişime geçilmesi konusunda vatandaşları uyardı. - MALATYA

Haberler.com
500

