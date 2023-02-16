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Malatya'daki deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 11'e yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Malatya'daki deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 11'e yükseldi

Malatya'da depremde hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 zanlı daha tutuklandı.

Malatya'da depremde hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 zanlı daha tutuklandı. Son tutuklamalarla beraber tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar oluşan ve yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu bulunduğu tespit edilen çeşitli meslek gruplarındaki 46 zanlıya yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 19 şahıs gözaltına alınırken, zanlılardan 4'ü dün çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Bugün adliyeye sevk edilen 7 zanlının da tutuklandığı soruşturmada son tutuklamalarla beraber tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Firari durumda olan 20 şüphelinin yakalanması yönelik Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'da çalışmalar başlatılırken, zanlılar için yurt dışı yasağı tedbir kararı alındı.

15 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, 7 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgilerine yönelik çalışmalarında devam ettiği öğrenildi. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

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