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Malatya'da zincirleme trafik kazası: 3 Yaralı

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Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 3 Yaralı

MALATYA - Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, yol yapımı nedeniyle gidiş geliş çift şeride dönüştürülen yolda ilerleyen 3 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan V. D. K.D. ve O.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza bedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması ile trafik yeniden açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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