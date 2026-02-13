Malatya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bahçesinde ateş yakan 39 yaşındaki Emrah Erol'un zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Toptaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Keskinler Sokak'ta bulunan evinin bahçesinde bir arkadaşıyla ateş yakan Emrah Erol (39), aldığı bir madde sonrası fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı. Emrah Erol'un cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
