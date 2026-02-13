Haberler

Malatya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti

Malatya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bahçesinde ateş yakan 39 yaşındaki Emrah Erol'un zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Toptaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Keskinler Sokak'ta bulunan evinin bahçesinde bir arkadaşıyla ateş yakan Emrah Erol (39), aldığı bir madde sonrası fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı. Emrah Erol'un cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray gol oldu yağdı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi