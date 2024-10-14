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Malatya'da Yüzlerce Dönümlük Anız Yangını Söndürüldü

Malatya'da Yüzlerce Dönümlük Anız Yangını Söndürüldü
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın yaklaşık 700 dönümlük alanda etkili oldu, yaralanan olmadı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yüzlerce dönümlük bir alanda çıkan anız yangını söndürüldü.

Olay, Arguvan İlçesi Çevreli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çıkan yangın yaklaşık 700 dönümlük bir alanda etkili olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Arguvan malatya

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