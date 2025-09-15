Haberler

Malatya'da Yolcu Otobüsüne Çarpan Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde bir tır, yolcu otobüsüne çarparak devrildi ve dere yatağına düştü. Tır alev alırken, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan tır, devrilerek dere yatağına yuvarlanıp alev alev yandı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolunun Darende ilçesi Aşağıulupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halindeki bir tır, ışıklı kavşakta aynı yöne ilerleyen yolcu otobüsüne çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. Devrilen tır alev alarak yanmaya başlarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

