Malatya'da trafikte tartışma kanlı bitti : 2 yaralı 3 gözaltı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol verme meselesi sebebiyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşerek iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Olayın ardından şüpheli araç sürücüsüne 182 bin 719 TL ceza kesildi.

Olay, saat 21.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde araçları ile seyir halinde olan O.F. ve H.B.E. ile B.Ş., Y.A.Y., A.Y.Y., Z.Y. ve İ.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda O.F. ve H.B.E. bacaklarından bıçakla yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı olayda A.Y.Y., Z.Y. ve İ.A. yakalanırken, B.Ş. ve Y.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan araç sürücülerden A.Y.Y.'ye yaptığı trafik ihlalleri nedeniyle toplam 182 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
Samsunspor'a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi

Samsunspor'a üst tur için galibiyet yetmedi
Vitor Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi

Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı

Trump'ın İran'dan çıkmasına neden olacak iddia resmen doğrulandı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Samsunspor'a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi

Samsunspor'a üst tur için galibiyet yetmedi
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız