Malatya'da trafikte tartışma kanlı bitti : 2 yaralı 3 gözaltı

Malatya'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli araç sürücüsüne 182 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde araçları ile seyir halinde olan O.F. ve H.B.E. ile B.Ş., Y.A.Y., A.Y.Y., Z.Y. ve İ.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda O.F. ve H.B.E. bacaklarından bıçakla yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı olayda A.Y.Y., Z.Y. ve İ.A. yakalanırken, B.Ş. ve Y.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan araç sürücülerden A.Y.Y.'ye yaptığı trafik ihlalleri nedeniyle toplam 182 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı