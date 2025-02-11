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Malatya'da Yol Kontrolünde 20 Bin 760 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da Yol Kontrolünde 20 Bin 760 Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Arguvan ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta 20 bin 760 adet içi doldurulmuş makaron bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta 20 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arguvan ilçesi Morhamam yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 760 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini duyurdu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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