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Malatya'da yiyecek arayan domuz sürüsü kameralara yansıdı

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Arapgir ilçesinde yiyecek arayan domuz sürüsü, Sugeçti Mahallesi'nde görüntülendi. Nihat Karaca'nın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, dut ağaçları altında yavruları ile yiyecek arayan çok sayıda domuz görülüyor.

Malatya'da Arapgir ilçesinde yiyecek arayan domuz sürüsü kameralara yansıdı.

Arapgir ilçesi Sugeçti Mahallesi yanıklar mezrasında yiyecek arayan domuz sürüsü kameralara yansıdı. Bölgede ikamet eden Nihat Karaca'nın cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde dut ağaçları altında yavruları ile yiyecek arayan çok sayıda domuz görülüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Arapgir Malatya Hayvanlar Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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