Malatya'da yiyecek arayan domuz sürüsü kameralara yansıdı

Malatya'da Arapgir ilçesinde yiyecek arayan domuz sürüsü kameralara yansıdı.

Arapgir ilçesi Sugeçti Mahallesi yanıklar mezrasında yiyecek arayan domuz sürüsü kameralara yansıdı. Bölgede ikamet eden Nihat Karaca'nın cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde dut ağaçları altında yavruları ile yiyecek arayan çok sayıda domuz görülüyor. - MALATYA