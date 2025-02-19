İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Malatya'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı

Malatya'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 5 bin 469 sentetik hap ve kaçak tütün ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 5 bin 469 sentetik hap ile kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki ayrı operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından toplamda 6 şüpheliye ait araç, ev v eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 bin 469 adet sentetik ecza hapı 104 bin adet içi doldurulmuş makaron, 85 bin adet içi boş makaron, 250 kilogram tütün, 4 kompresör, 1 tütün sarma makinesi, 3 sigara dolum makinesi ve 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 zanlı gözaltın alındı. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar
img

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
img

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşe benzin döküyorlar! TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret

Kendi bildiklerini okuyacaklar
Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı

Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.