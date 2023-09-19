Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda uyarıcı hap, sentetik uyuşturucu ve cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 611 uyarıcı hap, 17,27 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.