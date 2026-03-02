Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Malatya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalar ele geçirilirken, 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bin 801 adet sentetik ecza hap, 38 gram sentetik kannabinoid, 42 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı