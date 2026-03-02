Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Malatya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalar ele geçirilirken, 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 zanlından 8'i tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bin 801 adet sentetik ecza hap, 38 gram sentetik kannabinoid, 42 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
