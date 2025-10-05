Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Kenevir Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 13 kilo 560 gram kenevir ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.