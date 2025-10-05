Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Kenevir Ele Geçirildi

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 13 kilo 560 gram kenevir ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA