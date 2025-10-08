Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen jandarma operasyonunda 13 kilo 215 gram kubar esrar ve kenevir bitkileri ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 kilo 215 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 kilo 215 gram kubar esrar, 140 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.