Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Malatya'da düzenlenen jandarma operasyonunda 13 kilo 215 gram kubar esrar ve kenevir bitkileri ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 kilo 215 gram kubar esrar, 140 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa