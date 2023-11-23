Malatya'da, polis tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada içerisinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 14 tutuklama

MALATYA - Malatya'da, polis tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada içerisinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlarda, 2 kilo 90 gram kubar esrar,405 gram metamfetamin, 23 bin 676 adet sentetik ecza hap, 25 gram sentetik kannabinoid maddesi,4 adet ecstasy, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca, 75 adet mermi, 3 adet hassas terazi 12 bin 640 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler tarafından aranması bulunan zanlılara yönelik yapılan diğer çalışmalarda ise yakalanan 10 şahıs cezaevine gönderildi.