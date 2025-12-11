Malatya'da polisten uyuşturucuya karşı bilgilendirme çalışmaları

Malatya'da, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine karşı etkin mücadele yürüten polis ekipleri vatandaşları bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleyi sahada kararlı bir şekilde sürdürürken, vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerini de aralıksız devam ettiriyor.

Ekipler, Organize Sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlar, oto sanayilerdeki esnaflar ve öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalarda, NARVAS, UYUMA ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. - MALATYA