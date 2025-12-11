Haberler

Malatya'da polisten uyuşturucuya karşı bilgilendirme çalışmaları

Malatya'da polisten uyuşturucuya karşı bilgilendirme çalışmaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine karşı gerçekleştirdiği mücadele çerçevesinde, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler çeşitli projeler kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Malatya'da, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine karşı etkin mücadele yürüten polis ekipleri vatandaşları bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleyi sahada kararlı bir şekilde sürdürürken, vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerini de aralıksız devam ettiriyor.

Ekipler, Organize Sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlar, oto sanayilerdeki esnaflar ve öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalarda, NARVAS, UYUMA ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi

Küme düşen takımın taraftarı TFF'ye seslendi: Bizi lige geri alın
title