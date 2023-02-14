Malatya'da ürküten görüntü 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde 80 kilometrelik güzergahta oluşan çatlaklar ürküttü. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde 80 kilometrelik güzergahta oluşan çatlaklar ürküttü. Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen 10 ilden biri olan Malatya'da, Adıyaman-Malatya karayolu Doğanşehir-Erkenek tüneli güzergahında yer yer 20 santimetre genişliğinde oluşan çatlaklar depremin şiddetini ortaya koydu. Yaklaşık 80 kilometrelik bir güzergahta oluşan çatlakların onarılması için karayolları ekipleri çalışma başlatırken, bölgede trafik ise kontrollü sağlanıyor. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Doğanşehir Adıyaman Malatya 3. Sayfa Haberler

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