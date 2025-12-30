Haberler

Şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç hastaneye kaldırıldı

Şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 21 yaşındaki M.C.Ö. hastaneye kaldırıldı. Genç, uzun süre banyoda kaldıktan sonra ailesi tarafından hareketsiz bulunarak acil tedaviye alındı.

Malatya'da tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan M.C.Ö. (21) duş almak için banyoya girdi. Gencin uzun süre banyodan çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen aile bireyleri banyoyu kontrol ettiğinde şahsı yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.C.Ö. hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

