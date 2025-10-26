Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Gaffar Karaman, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.B. (30) idaresindeki 02 ABR 531 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Gaffar Karaman'a (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Karaman hayatını kaybetti. Karaman'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Araç sürücüsü gözaltına alınarak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
