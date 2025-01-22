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Malatya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Selahattin Gürkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan B.İ. idaresindeki 21 BZ 256 plakalı hafif ticari araç ile M.E. yönetimindeki 44 AGS 854 plakalı Fiat marka araç ve M.A.'nın kullandığı 44 LT 624 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, B.İ., M.Y., B.Y., E.H., F.A. ve B.A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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