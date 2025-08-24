Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen ilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 44 AHN 057 plakalı Peugeot marka otomobil ile 44 AFV 872 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA