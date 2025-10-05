Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolunda Doğanşehir ilçesinin Savaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (23) idaresindeki 44 HG 500 plakalı Volkswagen marka minibüs, Adıyaman istikametine seyir halindeyken sola dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde sol şeritten seyreden U.T.'nin (23) kullandığı 27 BK 700 plakalı Honda marka araçla çarpıştı. Kazada, A.A. (26) ile S.A.A. (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı

Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.