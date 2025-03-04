Malatya'da Torbacılara Yönelik Operasyonda 2868 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Malatya'da düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarına ait 2868 adet sentetik ecza maddesi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., tutuklandı.
Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 868 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 bin 868 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, A.K. gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından A.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA