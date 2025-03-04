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Malatya'da Torbacılara Yönelik Operasyonda 2868 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da Torbacılara Yönelik Operasyonda 2868 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Malatya'da düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarına ait 2868 adet sentetik ecza maddesi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., tutuklandı.

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 868 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 bin 868 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, A.K. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından A.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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