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Malatya'da torbacılara operasyonu

Malatya'da torbacılara operasyonu
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik narkotik operasyonunda 4 bin 6 sentetik ecza hapı, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda 4 bin 6 sentetik ecza hapı, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar kapsamında 4 şüpheli, 2 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 4 bin 6 adet sentetik ecza hapı, 450 gram esrar, 381 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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