Malatya'da Tır ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı, Sürücü Alevlerin Arasından Kurtarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan tır, devrilerek alev aldı. Kazada araçta sıkışan sürücüyü alevlerin arasından vatandaşlar kurtardı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Darende ilçesi Aşağıulupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden 41 AOU 373 plakalı tırın freni boşaldı. Kontrolden çıkan tır, aynı yöne seyreden 34 GC 723 plakalı yolcu otobüsüne çarptıktan sonra yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. Tırın otobüse çarptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, devrilen araç kısa sürede alev aldı. Alevlerin arasında kalan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtarırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki yolcular ise büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA